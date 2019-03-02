نتيجة مباراة الاسماعيلي وشباب قسنطينة في دوري أبطال أفريقيا شيلونجو يتقدم للدراويش

ضمن منافسات الجولة الرابعة من منافسات المجموعة الثالثة من دوري المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم يلتقي مساء يوم السبت فريقا الاسماعيلي وشباب قسنطينة الجزائري في مباراة هامة لكلا الفريقين من أجل المنافسة على التأهل للدور القادم من بطولة دوري أبطال أفريقيا.

شباب قسنطينة الجزائري يدخل هذه المباراة محتلاً المركز الثاني في المجموعة الثالثة برصيد سبع نقاط، متساوياً في عدد النقاط مع فريق مازيمبي الكنغولي، إلا أن الفريق الجزائري لعب 3 مباريات فقط إلى الآن، وفي حال فوزه أو تعادله مع الاسماعيلي مساء السبت سيكون الفريق قد أعتلى عرش المجموعة.

أما فريق الاسماعيلي فحاله أصعب من فريق شباب قسنطينة، الدراويش يدخلون هذه المباراة رافعين شعار لابديل عن الفوز، فالخسارة أو التعادل تعني أن فرص تأهل الفريق للدور المقبل قد انعدمت، خاصة وأن الفريق جمع نقطة وحيدة فقط خلال ثلاث مباريات.

موعد مباراة الاسماعيلي وشباب قسنطينة

وقد تقرر أن تُجرى أحداث مباراة الاسماعيلي أمام فريق شباب قسنطينة الجزائري في الجولة الرابعة من بطولة دوري أبطال أفريقيا أمسية السبت، حيث ستبدأ صافرة بداية المباراة في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة، الخامسة مساءً بتوقيت الجزائر، السابعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

القنوات الناقلة لمباراة الاسماعيلي وشباب قسنطينة

هذا وسيتم بث مباراة شباب قسنطينة الجزائري عبر شاشة القناة الجزائرية الأرضية، بالإضافة إلى أن المباراة ستكون منقولة على الهواء مباشرة من خلال شبكة قنوات bein sports.

نتيجة مباراة الاسماعيلي وشباب قسنطينة

الدقيقة الثالثة عشر من زمن المباراة تمكن اللاعب عماد حمدي من تسجيل التقدم للدراويش.

وفي الدقيقة الأخيرة من الوقت الأصلي من شوط المباراة الأول تمكن الزعلاني من تسجيل هدف التعادل لأصحاب الأرض.

وتمكن اللاعب شيلونجو من تسجيل ثاني أهداف الاسماعيلي بعد أن مرت خمس دقائق من زمن الشوط الثاني من المباراة.