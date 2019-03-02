موعد مباراة ليفربول وإيفرتون.. والقناة الناقلة.. والتشكيل والغيابات

كتب: ضياء السقا

عشاق البريميرليج على موعد مع مباراة قوية، حيث يستضيف إيفرتون، ليفربول، المحترف بصفوفه النجم المصري محمد صلاح، في السادسة والربع مساء الأحد، في الجولة الـ29 من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويدخل ليفربول اللقاء منتشيا بفوزه العريض على واتفورد بخماسية نظيفة الجولة الماضية.

ويسعى لاعبو الريدز لمواصلة نغمة الانتصارات للحفاظ على صدارة الدوري.

ويحتل ليفربول المركز الثاني برصيد 69 نقطة، متأخرا بفارق نقطتين عن المتصدر مانشستر سيتي، والذي فاز على بورنموث مساء السبت، فيما يأتي إيفرتون في المركز التاسع بـ36 نقطة.

ويأتي صلاح في المركز الثاني بترتيب الهدافين بـ17 هدفا، بفارق هدف عن المتصدر سيرجيو أجويرو مهاجم مانشستر سيتي، والذي يمتلك 18، يليه أوباميانج وكين بـ16 لكل منهما.

وحقق النجم المصري رقما قياسيا جديدا، مؤخرا، إذ أصبح أول لاعب يسجل 20 هدف أو أكثر في موسمين متتاليين مع ليفربول، منذ لويس سواريز مهاجم برشلونة الإسباني الحالي في موسمي 2012-2013 و2013-2014.

وكان صلاح قد سجل 44 هدفاً في جميع المسابقات مع ليفربول الموسم الماضى، فيما أحرز 20 هدفاً حتى الآن بالموسم الحالي.

تشكيل وغيابات ليفربول

يعاني يورجن كلوب المدير الفني للريدز، من غيابات عديدة منها شامبرلين، وجو جوميز، ولوفرين، وفيرمينيو للإصابة.

ومن المتوقع أن يبدأ نادى ليفربول المباراة بتشكيل مكون من:

أليسون

آندرو روبرتسون - فيرجيل فان دايك - ماتيب- أرنولد

فبيانو- فينالدوم- ميلنر

ساديو ماني - أوريجي- محمد صلاح

القناة الناقلة

المباراة ستذاع على beIN SPORTS HD2