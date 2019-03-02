بالفيديو.. سيتي يتخطى بورنموث وينتزع صدارة بريميرليج من ليفربول "مؤقتًا"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هادي المدني:

فاز مانششتر سيتي بنتيجة 1-0 على مضيفه بورنموث في مباراة ضمن الجولة الـ29 من الدوري الانجليزي، التي أقيمت اليوم السبت على فيتاليتي ستاديوم.

ولم يتمكن مانشستر سيتي الذي استحوذ على الكرة في الشوط الأول من تهديد مرمى أصحاب الأرض بشكل مباشر بالرغم من التواجد في منطقة جزاء الخصم في أغلب أوقت النصف الأول من اللقاء.

أحرز هدف المباراة الوحيد رياض محرز في الدقيقة 55 من عمر المباراة، بعدما حصل على تمريرة رائعة من بيرناردو سيلفا داخل منطقة الجزاء فصوبها يمينية في الزاوية الضيقة بجوار القائم الأيمن.

وأهدر مانشستر سيتي عدد من الفرص في الشوط الثاني كان أبرزها إطاحة رياض محرز بالكرة في المدرجات أثناء سقوط الحارس أرضًا.

ولعب أجويرو لعبة ذكية كادت تمنحه الهدف رقم 19 في صراع هدافي الدوري الانجليزي بعدما لاحظ تقدم الحارس وأرسل كرة مباشرة تجاه المرمى لكن العارضة تصدت للكرة وحرمته من أحد أفضل أهدافه هذا الموسم.

ورفع مانشستر سيتي رصيده إلى 71 نقطة في المركز الأول مؤقتًا بانتظار مواجهة ديربي ميرسيسايد بين ايفرتون وليفربول التي قد تعيد الأخير للصدارة في حالة الفوز، وفي المقابل بقى بورنموث برصيد 34 نقطة في المركز الـ12.