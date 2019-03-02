بالفيديو.. المحمدي يصنع في اكستاح أستون فيلا لديربي كاونتي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

صنع المصري أحمد المحمدي هدفا في رباعية فريقه أستون فيلا أمام ضيفه ديربي كاونتي، بالمباراة التي جمعت الفريقين بالأسبوع الـ35 من دوري الدرجة الأولى في إنجلترا.

ونجح المحمدي في صناعة الهدف الثاني أستون فيلا في الدقيقة الـ37، بعدما أرسل عرضية أرضية نحو تامي أبراهام الذي حولها بقدمه في الشباك.

أستون فيلا حقق أول انتصار له في آخر ست جولات ليرفع رصيده إلى 45 نقطة في المركز الـ13، بينما تجمد رصيد ديربي كاونتي عند 51 نقطة في المركز السابع.

جدير بالذكر أن الجهاز الفني لمنتخب مصر بقيادة المكسيكي خافيير أجيري لم يستدع المحمدي لمعسكر مارس المقبل لتجربة عدد من اللاعبين الجدد بالقائمة الدولية.