حازم إمام: لدينا إصرار على العودة لأجواء المنافسة بالكونفدرالية

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- (الخليج 365):

أكد حازم إمام قائد الزمالك على صعوبة مباراة فريقه أمام بترو أتلتيكو الأنجولي المقرر لها غدا الأحد، ضمن منافسات الجولة الرابعة بدور المجموعات لكأس الكونفدرالية الأفريقية.

وشدد إمام خلال المؤتمر الصحفي الذي يسبق مواجهة الغد على أن هناك إصرار لدى اللاعبين على تحقيق الفوز في المباريات، وأوضح أن اللاعبين تحدثوا فيما بينهم عن أهمية المباراة، وضرورة اللعب بروح قتالية عالية من أجل الفوز والعودة لأجواء المنافسة بالمجموعة .

وأشار قائد الفريق إلى أن جميع لاعبي الفريق في حالة تركيز كبيرة سواء المتواجدين في أنجولا أو القاهرة، وأضاف أن أزمة الفريق تتمثل في إهدار العديد من الفرص السهلة، لكن الفريق قادر على العودة وتحسين مركزه بالمجموعة.

جدير بالذكر أن الزمالك يحتل المركز الأخير بالمجموعة الرابعة برصيد نقطتين، بينما يتصدر جورماهيا الكيني المجموعة برصيد 6 نقاط، ويحتل بترو أتلتيكو المركز الثاني برصيد 4 نقاط بفارق الأهداف أمام نصر حسين داي الجزائري.