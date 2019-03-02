محرز يقود سيتي للصدارة مؤقتاً بهدفه في مرمى بورنموث

انتزع فريق مانشستر سيتي صدارة الدوري الإنجليزي لكرة القدم بشكل مؤقت عقب فوزه الصعب على مضيفه بورنموث 1 – صفر يوم السبت في المرحلة التاسعة والعشرين من الدوري.

وشهدت أيضا هذه الجولة تعادل توتنهام مع أرسنال 1 – 1 وفوز برايتون على هدرسفيلد تاون 1 – صفر وكريستال بالاس على مضيفه بيرنلي 3 – 1 ووولفرهامبتون على كارديف سيتي 2 – صفر ومانشستر يونايتد على ساوثهامبتون 3 – 2.

وعلى ملعب فيتنس فيرست، انتزع مانشستر سيتي فوزا صعبا من مضيفه بورنموث 1 – صفر. ويدين مانشستر سيتي بالفضل في هذا الفوز للاعبه الجزائري رياض محرز الذي سجل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 56 بعد هجمة منظمة من لاعبي مانشستر سيتي لتصل الكرة في النهاية عند القائم الأيسر لمرمى بورنموث حيث استقبلها محرز بتسديدة قوية لتعانق الكرة الشباك.

ورفع مانشستر سيتي رصيده إلى 71 نقطة في صدارة الترتيب، مؤقتا، وتوقف رصيد بورنموث عند 34 نقطة في المركز الثاني عشر. وبإمكان ليفربول أن يستعيد صدارة الدوري في حال فوزه على إيفرتون غدا الاحد في ذات الجولة ، حيث تراجع ليفربول للمركز الثاني بفارق نقطتين خلف مانشستر سيتي.

يذكر أن هذا الفوز هو الثالث والعشرين لمانشستر سيتي في الدوري هذا الموسم مقابل الخسارة في أربع مباريات والتعادل في مباراتين، فيما تعد هذه الخسار هي الخامسة عشر لبورنموث في الدوري هذا الموسم مقابل الفوز في عشر مباريات والتعادل في أربع.

وعلى ملعب أولد ترافورد، انتزع فريق مانشستر يونايتد المركز الرابع بفضل الفوز الصعب الذي حققه على حساب ضيفه ساوثهامبتون 3 – 2. وأنهى ساوثهامبتون الشوط الأول متقدما بهدف سجله يان فاليري في الدقيقة 26.

وفي الشوط الثاني رد مانشستر يونايتد بقوة واستطاع أن يسجل هدفين عن طريق أندرياس بيريرا في الدقيقة 53 وروميلو لوكاكو في الدقيقة 59 إلا أن جيمس وارد سجل هدف التعادل لساوثهامبتون في الدقيقة 75 قبل أن يتمكن من تسجيل الهدف الثاني له والثالث لفريقه في الدقيقة 88.

ورفع مانشستر يونايتد رصيده إلى 58 نقطة لينقض على المقعد الرابع بفارق ثلاث نقاط خلف توتنهام وبفارق نقطة أمام أرسنال، فيما توقف رصيد ساوثهامبتون عند 27 نقطة في المركز السابع عشر.

وعلى ملعب فالمر، سجل فلوران أندوني هدفا في الدقيقة 79 ليقود فريقه برايتون للفوز على ضيفه هدرسفيلد تاون 1 – صفر. ورفع برايتون رصيده إلى 30 نقطة في المركز الخامس عشر وتوقف رصيد هيديرسفيلد تاون عند 14 نقطة في المركز العشرين الأخير.

وعلى ملعب تيرف مور، فاز كريستال بالاس على مضيفه بيرنلي 3 – 1. وسجل أهداف كريستال بالاس فيليب باردسلي، لاعب بيرنلي، بالخطأ في مرمى فريقه في الدقيقة 15 وميشي باتشواي في الدقيقة 48 وويلفريد زاها في الدقيقة 76، فيما سجل هدف بيرنلي آشلي بارنس في الدقيقة الأخيرة من المباراة. ورفع كريستال بالاس رصيده إلى 33 نقطة في المركز الثالث عشر، وتوقف رصيد بيرنلي عند 30 نقطة في المركز السادس عشر، بفارق الأهداف خلف برايتون.

وعلى ملعب مولينيو، فاز وولفرهامبتون على ضيفه كارديف سيتي بهدفين نظيفين سجلهما دييجو جوتا وراؤول خيمينيز في الدقيقتين 16 و18. ورفع وولفرهامبتون رصيده إلى 43 نقطة في المركز السابع وتوقف رصيد كارديف سيتي عند 25 نقطة في المركز الثامن عشر.