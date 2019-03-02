سيميوني: نتيجة “الكلاسيكو” لا تعنيني

أكد المدير الفني لفريق أتلتيكو مدريد الإسباني، الأرجنتيني دييغو سيميوني، اليوم السبت، أنه لا يبالي بنتيجة المباراة المرتقبة اليوم بين فريقي ريال مدريد وبرشلونة على إستاد سانتياغو برنابيو في “كلاسيكو” الدوري الإسباني.

وأوضح سيميوني أن فريقه يعتمد على نفسه فيما يتعلق بالاستمرار في دائرة المنافسة على صدارة الدوري.

ويترقب أتلتيكو نتيجة مباراة “الكلاسيكو” اليوم فيما يخوض الفريق مباراته غداً الأحد أمام مضيفه ريال سوسييداد.

وقال سيميوني، في المؤتمر الصحافي لفريقه اليوم قبل مباراة الغد: “إنه سؤال سهل وإجابته سهلة، علينا أن نركز على أنفسنا بشكل أساسي، نعتمد على أنفسنا دائماً بغض النظر عما يحدث، وبهذا، يمكننا أن نظل في دائرة الضوء بالدوري الإسباني”.

وأوضح سيميوني أن ما يهم جماهير الفريق هو فوز أتلتيكو في مبارياته بغض النظر عما يحدث في “الكلاسيكو”.

وحذر سيميوني: “أي شيء آخر لا يفيد، التفكير في أي شيء آخر ليس مهماً لأنه ليس عقلانياً إذا لم نؤد دورنا أن ننظر لنتائج الآخرين، أهم شيء هو أن نحقق الفوز”.

وأكد سيميوني أن فريقه سيفتقد في مباراة الغد جهود لاعبيه دييغو كوستا ونيكولا كالينيتش معرباً عن أمله في عودتهما لصفوف الفريق الأسبوع المقبل.

وقال سيميوني: “علينا معالجة أي مشاكل داخل الفريق وأن ندعم اللاعبين المتاحين لدينا في مباراة الغد”.

وأشار سيميوني إلى صعوبة المباراة التي تنتظر فريقه غداً موضحاً أن سوسييداد فريق جيد يقدم أداء متميزاً ولديه لاعبون متميزون يتألقون خاصة في المباريات المهمة موضحاً أن سوسييداد فاز على أتلتيكو 3-0 في مباراتهما على هذا الملعب بالموسم الماضي.