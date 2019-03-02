البرتغالي ريكاردو فاز تي يُجدد إقامته في الصين

التحق الجناح الدولي البرتغالي السابق “ريكاردو فاز تي” بصفوف أحد الأندية المغمورة في الدوري الصيني الدرجة الأولى بعدما قضى العامين الماضيين مع نادي هينان جيانيي الناشط في الدوري الصيني الممتاز.

وتعاقد نادي كوينجداو هوانجاي مع اللاعب صاحب الـ 32 عامًا في صفقة انتقال حر، على أن يحصل فاز تي على حوالي مليوني يورو في الموسم الواحد.

المولود في العاصمة البزتغالية لشبونة، كان أحد نجوم الدوري الصيني الممتاز (السوبر ليج) خلال الموسم الماضي، حيث سجل 11 هدفًا في 21 مباراة، كما سجل خلال عام 2017 خمسة أهداف في خمس مباريات بعد انضمامه لنادي هينان جيانيي من نادي بلدية أكهيسار سبور التركي.

ويُعد فاز تي أحد أبرز اللاعبين البرتغاليين الذين احترفوا في الدوري الإنجليزي الممتاز خلال السنوات الـ 15 الماضية، حيث بدأ مشواره رفقة نادي بولتون واندرز عام 2003.

وشارك اللاعب في 104 مباراة بالبريميرليج مع أندية بولتون ووست هام يونايتد، لكنه سجل ما مجموعه 10 أهداف فقط، وصنع 5 أهداف، الأمر الذي قلص من فرص استمراريته مع أحد أندية المسابقة ليرحل قبل أن يبلغ عامه الـ 29.

كما لعب فاز تي ما مجموعه 54 مباراة بالدوري الإنجليزي الدرجة الأولى (تشامبيونشيب) مع أندية هال سيتي وبارنسلي وتشارلتون أثلتيك، وكانت له تجربة مثيرة في موسم 2011/2010 مع ناديي بانيونيوس اليوناني ثم هيبيرنيان الاسكتلندي.

ويُعد موسم 2012/2011 الأفضل في مسيرة فاز تي من الناحية التهديفية، إذ سجل 10 أهداف في 22 مباراة بالنصف الأول مع نادي بارنسلي، وفي النصف الثاني من نفس الموسم سجل 10 أهداف في 15 مباراة مع وست هام يونايتد.

وانتقل فاز تي إلى الدوري التركي لأول مرة عام 2015 على سبيل الإعارة من نادي وست هام يوناتيد إلى نادي أكهيسار سبور ليستمر معه حتى موسم 2017/2016 الذي شهد إحرازه لـ 11 هدفًا في 31 مباراة بالدوري التركي الممتاز.