مانشستر سيتي يقتنص فوزًا ثمينًا من بورنموث ويتصدر الدوري

أقنتص مانشستر سيتي فوزًا هامًا من بورنموث، بهدف وحيد، في المباراة التي أقيمت على ملعب "فيتاليتي" ضمن منافسات الجولة التاسعة والعشرين من الدوري الإنجليزي

الممتاز.

سجل رياض محرز الهدف الأول، في الدقيقة 55، بعدما حل بديلًا لكيفين دي بروين والذي أصيب قبل

نهاية الشوط الأول.

وتصدر مانشستر سيتي جدول الترتيب برصيد 71، بشكل مؤقت، من ليفربول قبل خوضه لمباراة الغد، الأحد، أمام إيفرتون، في حين تجمد رصيد بورنموث عند 34 في المركز الـرابع عشر.

شاهد الهدف..