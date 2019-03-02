شاهد .. مانشستر يونايتد يسقط ساوثهامبتون بثلاثية مثيرة

حقق مانشستر يونايتد فوزًا مثيرًا على ضيفه ساوثهامبتون بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدفين، في اللقاء الذي أقيم مساء اليوم السبت على ستاد أولد ترافورد، ضمن منافسات الأسبوع الــ29 من الدوري الإنجليزي.

بدأت المباراة بسيطرة واضحة لفريق مانشستر يونايتد على منطقة وسط الملعب، لكن ساوثهامبتون باغت لاعبو الشياطين الحمر بهدف عكس مجريات اللعب في الدقيقة 26 من الشوط الأول بعد أن وصلت الكرة إلى فاليري خارج منطقة الجزاء الذي بدوره قام بتسديدة صاورخية رائعة أعلى الزاوية اليمني لم يستطع دي خيا التصدي لها.

بعد الهدف حاول لاعبو الشياطين الحمر إدارك التعادل قبل نهاية الشوط الأول لكن دون جدوي لينتهي الشوط الأول بتقدم ساوثهامبتون بهدف نظيف.

ومع بداية الشوط الثاني واصل لاعبو مانشستر يونايتد الضغط على الخصم حتى نجح أنريس بيريرا في إدراك التعادل في الدقيقة 54 بهدف رائع من تسديدة صاروخية مقوصة من خارج منطقة الجزاء لم يستطع حارس ساوثهامبتون من التصدي لها، قبل أن ينجح لوكاكو في تسجيل الهدف الثاني لمانشستر يونايتد في الدقيقة 59 بعدما رواغ مدافع ساوثهامبتون

وسدد الكرة بقوة على يسار حارس مرمي هامبتون.

وفي الدقيقة 75 أدرك ساوثهامبتون التعادل من ركلة حرة مباشرة نفذهاجيمس براوس بشكل رائع أعلى يمين دي خيا الذي لم ينجح في انقاذ مرماه.

وقبل نهاية المباراة في الدقيقة 89 نجح لوكاكو في تسجيل هدف الفوز لمانشستر يونايتد من تسديدة رائعة ليتقدم الشياطين الحمر بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

وفي الوقت بدل الضائع احتسب حكم المباراة ركلة جزاء لصالح مانشستر يونايتد، نفذها بعد ذلك بول بوجبا لكنه أهدرها بعدما سددها في منتصف المرمي.

بهذه النتيجة ارتقي مانشستر يونايتد إلى المركز الرابع برصيد 58 نقطة في ترتيب الدوري الإنجليزي، فيما يقبع ساوثهامبتون في المركز السابع عشر برصيد 27 نقطة.

شاهد أهداف المباراة :