التعادل الإيجابي يحسم الشوط الأول بين الإسماعيلي و قسنطينة الجزائري

تقدم الإسماعيلي على نظيره شباب قسنطينة الجزائري، ضمن الجولة الرابعة بدور المجموعات من دوري أبطال أفريقيا.
سجل عماد حمدي الهدف الأول في الدقيقة 13، بعد عرضية، سددها اللاعب بطن قدمه في
شاهد الأهداف..
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