طبيب الزمالك يصطحب"عصائر" في تدريب الفريق بسبب الرطوبة

حرص الدكتور محمد عيد طبيب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك على اصطحاب كمية كبيرة من العصائر للاعبين خلال خوضهم المران المقام حاليا فى أنجولا. المران المقام حاليا فى أنجولا. وجاء حرص طبيب الزمالك على الإكثار من العصائر للاعبين بسبب شدة الرطوبة في ملعب التدريب. ويستعد الزمالك لمواجهة بترو أتليتكو في الجولة الرابعة لدور المجموعات بكأس الكونفيدرالية الإفريقية والمقررة إقامتها فى السادسة مساء غدٍ الأحد بتوقيت القاهرة.

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