رسميا.. الرجبي المصري ينضم للاتحاد الإفريقي

نجحت الجهود التى بذلها حسام صاحب رئيس الاتحاد المصرى للرجبى فى الانضمام الى الاتحاد الافريقى ليصبح عضوا رسميا بالاتحاد ، وذلك خلال الجمعية العمومية للاتحاد الافريقي التى عقدت اليوم السبت بمدينة مراكش بالمملكة المغربية و تم خلال الاجتماع موافقة أعضاء الجمعية بالكامل على انضمام الاتحاد المصري للرجبي كعضو عامل بالاتحاد.
و كذلك تم انتخاب السيد خالد بابومن دولة تونس الشقيقة رئيسا جديدا للاتحاد الافريقي خلفا للمغربى عبد العزيز بوكجا .
قال حسام صاحب أنه قام بمخاطبة الإتحاد الإفريقي لانضمام مصر رسميا بعد النجاح الكبير الذى تحقق فى البطولة العربية التى استضافتها مصر فى المركز الأوليمبى للمنتخبات الوطنية بالمعادى منذ اشهر قليلة ،
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