بدأ لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك مرانهم فى أنجولا المقام حاليا بلعب الكرة من لمسة واحدة وذلك تحت إشراف بيير شورمان المدرب العام وأمير عزمي المدرب. بيير شورمان المدرب العام وأمير عزمي المدرب. كما خاض حراس مرمى الزمالك الثلاثة تدريبا قوبا تحت إشراف توماس جوتز مدرب الحراس. ويستعد الزمالك لمواجهة بترو أتليتكو في الجولة الرابعة لدور المجموعات بكأس الكونفيدرالية الإفريقية والمقررة إقامتها فى السادسة مساء غدٍ الأحد بتوقيت القاهرة.

كانت هذه تفاصيل خبر الزمالك يبدأ مرانه فى أنجولا بـ"لمسة واحدة".. وتدريب قوي للحراس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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