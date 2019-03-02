السفير المصري في أنجولا يؤازر الزمالك في المران

حرص السفير خالد عبد الرحمن سفير مصر فى أنجولا على حضور مران فريق الكرة الأول بنادي الزمالك المقام حاليا فى العاصمة الأنجولية استعدادا لمواجهة فريق بترو أتليتكو الأنجولي فى كأس الكونفيدرالية الإفريقية. وجاء حضور السفير للمران من أجل مؤازرة اللاعبين والجهاز الفنى للزمالك لتخطي عقبة مباراة بترو أتليتكو كما شهد المران إسماعيل يوسف رئيس البعثه وكذلك أحمد جلال ابراهيم نائب رئيس النادي وبدأ مران الزمالك في أنجولا اليوم بجلسة سريعة للمدير الفنى كريستيان جروس مع اللاعبين ثم قراءة الفاتحة والتعاهد علي بذل أقصى الجهد للفوز بمباراة بترو أتليتكو. ويواجه الزمالك فريق بترو أتليتكو الأنجولي في الجولة الرابعة لدور المجموعات بكأس الكونفيدرالية الإفريقية والمقررة إقامتها فى السادسة مساء غدٍ الأحد بتوقيت القاهرة.

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