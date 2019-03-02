تدريبات تأهيلية لعاشور وسليمان قبل مران الأهلي

خاض الثنائي وليد سليمان، وحسام عاشور، لاعبا الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريبات تأهيلية قبل انطلاق المران المسائي اليوم السبت على ملعب التتشبالجزيرة.
وأدى الثنائي تدريبات الجري حول الملعب، بجانب بعض الوحدات البدنية التأهيلية تحت إشراف طارق عبد العزيز أخصائي التأهيل
ويعاني عاشور من الإصابة في العضلة الأمامية في حين يعاني وليد سليمان من الإصابة في ركبته.
ويستعد الأهلي لمواجهة بتروجت الاثنين المقبل على استاد بتروسبورت في الجولة الـ26 من منافسات الدوري الممتاز.
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