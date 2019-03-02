آرسنال يتعادل مع توتنهام في قمة شمال لندن

انتهت قمة شمال لندن بين أرسنال ومضيفه توتنهام بالتعادل 1-1 مساء السبت على ملعب "ويمبلي" ضمن مباريات الجولة الثامنة والعشرين من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.



وسجل الويلزي أرون رامزي هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 16، ورد توتنهام بهدف من هاري كين (74 من ركلة جزاء)، علمت بأن أرسنال أهدر ركلة جزاء عن طريقة بيير إيميريك أوباميانج في الدقيقة الاولى من الوقت بدل الضائع.



ورفع أرسنال بهذا التعادل رصيده إلى 57 نقطة في المركز الرابع، بفارق 4 نقاط وراء صاحب المركز الثالث توتنهام (61)، وبات مهددا بالهبوط إلى المركز الخامس، في حال فاز مانشستر يونايتد على ساوثهاميتون في وقت لاحق.



واعتمد أرسنال على طرقة اللعب (4-2-3-1)، وكان لافتا مشاركة الألماني شكودران موستافي في مركز الظهير الأيمن، مقابل تعاون سوكراتيس باباستاثوبولوس مع الفرنسي لوران كوسيلني في عمق الدفاع، ووقوف الإسباني ناتشو مونريال على الجهة اليسرى، وتواجد الثنائي السويسري جرانيت تشاكا والفرنسي ماتيو جوندوزي في وسط الملعب، وراء الثلاثي هنريخ مخيتريان وأرون رامزي وأليكس أيوبي، في وقت قام فيه الفرنسي ألكسندر لاكازيت بدور المهاجم الصريح، ما يعني غياب الجابوني بيير إيميريك أوباميانج عن التشكيل الأساسي، والاحتفاظ بالألماني مسعود أوزيل على مقاعد البدلاء.



أما توتنهام، فلجأ إلى طريقة اللعب (3-4-1-2)، فتكون الثلاثي الدفاعي من دافينسون سانشيز وتوبي ألديرفيريلد ويان فيرتونن، ووقف على الطرفين كل من كيران تيريبير وداني روز، مقابل تواجد فكتور وانياما وموسى سيسوكو في وسط الملعب، وتمركز الدنماركي كريستيان إريكسن وراء المهاجمين سون هيونج مين وهاري كين.



وأهدر أرسنال فرصة خطيرة لافتتاح التسجيل في الدقيقة الثالثة، عندما مر أيوبي من الجناح الأيسر وأرسل كرة ارتدت من وانياما إلى لاكازيت الذي سدد من وضع مريح بعيدا عن المرمى، وفضل مخيتريان التمرير إلى لاكازيت بدلا من التسديد لتضيع فرصة أخرى لأرسنال في الدقيقة 11.



وتقدم أرسنال في الدقيقة 16، عندما استغل لاكازيت إبعاد رأسي عشوائي من سانشيز، ليمرر إلى رامزي الذي راوغ الحارس هوجو لوريس ووضع الكرة في الشباك، وألغى الحكم هدف لتوتنهام في الدقيقة 22 بداعي تسلل صاحبه كين، وفي لالدقيقة 31، مرر روز الكرة بين قدمي جوندوزي لتصل إلى إريكسن الذي سدد بجانب القائم القريب.



واقتنص فيرتونن الكرة من أمام جوندوزي وسدد من بعد 20 يارده بعيدا عن المرمى في الدقيقة 40، ثم أنقذ لوريس مرماه من هدف محقق لأيوبي إثر هجمة مرتدة في الدقيقة 42، ولعب لينو دورا بطوليا في الدقيقة 44، فأبعد محاولة إريكسن من 7 ياردات ثم نهض ليتصدى بطريقة رائعة لمتابعة سيسوكو.



ومرة أخرى، أهدر لاكازيت فرصة سانحة للتسجيل في الدقيقة 53، عندما أطاح بالكرة بعيدا اثر تمريرة من مونريال، ورد توتنهام بعد دقيقتين بمتابعة في الشباك الخارجية من ألديرفيريلد، وورغم سيطرة توتنهام الميدانية على اللقاء، إلا أنه اضطر لمحاولات التسديد من بعيد، اقترب البديل إريك لاميلا عن طريقها من معادلة النتيجة لفريقه، لكن الكرة مرت بجانب القائم في الدقيقة 65.



ودخل أوزيل إلى تشكيلة أرسنال بدلا من رامزي، لكن الحكم احتسب ركلة جزاء لتوتنهام بعد إعاقة كين داخل المنطقة، وتمكن الاخير من تنفيذ الركلة بنجاح معادلا النتيجة لفريقه في الدقيقة 74، وأراد الفريق المضيف استثمار ارتفاع معنويات اللاعبين بعد التعادل، فدخل الإسباني فرناندو يورنتي مكان سون، لكنه ضغط دون أن يتمكم من تسجيل هدف ثان.



ورغم أن لاعبي أرسنال بدأوا يشعرون بالإعياء نتيجة الجهد البدني الكبير، حصل الفريق اللندني على ركلة جزاء إثر إعاثة البديل أوباميانج داجل المنطقة من قبل سانشيز، لكن الحارس الفرنسي لوريس أنقذ تسديدة المهاجم الجابوني في الدقيقة الأولى ومن الوقت بدل الضائع الذي شهد تعرض لاعب أرسنال البديل لوكاس تورييرا لبطاقة حمراء.

المصدر: موقع كورة