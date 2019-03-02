رياضة | قائمة الإنتاج الحربي لمواجهة المقاصة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر قائمة الإنتاج الحربي لمواجهة المقاصة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن مختار مختار المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الإنتاج الحربي، قائمة فريقه لمواجهة مصر المقاصة غدا الأحد، ضمن مباريات الجولة الخامسة والعشرين من مسابقة الدوري الممتاز.

وضمت قائمة الإنتاج الحربي كلا من :-

عامر عامر وأحمد يحيى ومحمود البدري ومحمد عادل وأحمد شديد قناوي وأحمد رؤوف ومحمود كابونجا وعبد الرحمن فاروق ووهاب أنان وموسي دياورا وحماده ناصر ومحمد مسعد وعبد الرحمن بودي وعلاء سلامة والسيد الشبراوي ومحمد حسين عضل ومحمد عبد النبي وغنام محمد وعبد الله راشد.