رياضة | مانشستر سيتي يهزم بورنموث ويخطف صدارة الدوري الإنجليزي "مؤقتًا" من ليفربول

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مانشستر سيتي يهزم بورنموث ويخطف صدارة الدوري الإنجليزي "مؤقتًا" من ليفربول والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تغلب فريق مانشستر سيتي على مضيفه بورنموث بهدف دون رد في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة التاسعة والعشرين من الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج".

وجاء هدف مانشستر سيتي عبر اللاعب رياض محرز في الدقيقة 55، من هجمة منظمة من لاعبي مانشستر سيتي داخل منطقة جزاء بورنموث وصلت بالنهاية على القائم الأيسر للمرمى لـ"محرز" الذي استقبل الكرة بتسديدة قوية وضعت الكرة داخل الشباك.

بهذا الفوز يرتفع رصيد مانشستر سيتي إلي 71 نقطة ويتصدر جدول ترتيب الدوري الإنجليزي "مؤقتًا"، بفارق نقطتين عن ليفربول صاحب المركز الثاني برصيد 69 نقطة، ويواجه غدًا فريق إيفرتون.

بينما تجمد رصيد بورنموث عند 34 نقطة في المركز الثاني عشر بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي.