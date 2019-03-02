رياضة | مانشستر يونايتد يقلب الطاولة على ساوثهامبتون ويخطف فوزا مثيرا بالبريمير ليج

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مانشستر يونايتد يقلب الطاولة على ساوثهامبتون ويخطف فوزا مثيرا بالبريمير ليج والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

خطف نادي مانشستر يونايتد فوزاً متأخراً على ساوثهامبتون بثلاثة أهداف مقابل هدفين مساء اليوم السبت في إطار المباراة التي جمعتهما على الأولد ترافورد في الجولة الـ29 من بطولة الدوري الانجليزي الممتاز.

وتقدم ساوثهامبتون بهدف أول عن طريق فاليردي بالدقيقة 26 ومن ثم تعادل أندريس بيريرا بهدف خلال الدقيقة 53، كما أحرز روميلو لوكاكو الهدف الثاني للشياطين الحمر بالدقيقة 59.

وتمكن نادي ساوثهامبتون من تسجيل هدف التعادل في شباك الشياطين الحمر خلال الدقيقة 75 من عمر المباراة عن طريق جيمس وارد براوس.

وجاء هدف قاتل لصالح مانشستر يونايتد في شباك ساوثهابتون في الدقيقة 88 عن طريق البلجيكي المتألق لوكاكو ليعلن عن هدفه الثاني الشخصي في اللقاء.

وبهذه النتيجة؛ يرفع مانشستر يونايتد رصيده للنقطة 58 في المركز الرابع بجدول ترتيب فرق بطولة الدوري الانجليزي الممتاز، بينما ساوثهابتون يظل في المركز السابع عشر برصيد 27 نقطة.