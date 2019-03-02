رياضة | تسريب تشكيل الكلاسيكو.. مفاجأت بالجملة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تسريب تشكيل الكلاسيكو.. مفاجأت بالجملة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يترقب عشاق الساحرة المستديرة في جميع أنحاء المعموة موقعة ريال مدريد وضيفه برشلونة في الكلاسيكو، والذي سيقام في العاشرة إلا ربع مساء اليوم السبت على ملعب "سانتياجو برنابيو" في قمة مباريات الجولة السادسة والعشرين من مسابقة الدوري الإسباني لكرة القدم "الليجا".

ويطمح ريال مدريد لتحقيق الفوز في مباراة اليوم ورد اعتباره بعد الخسارة الأربعاء الماضي بثلاثية نظيفة، وإزاحنه من كأس ملك إسبانيا، والتمسك بأمل المنافسة على اللقب، فيما يسعى برشلونة لمواصلة الزحف نحو لقب الليجا وزيادة الفارق مع الغريم.

واستقر سولاري المدير الفني لريال مدريد على التشكيل الذي سيخوض به مباراة اليوم، والذي من المتوقع أن يكون كالتالي :-

حراسة المرمى : كورتوا

خط الدفاع : كارفخال - فاران - راموس - مارسيلو

خط الوسط : كاسيميرو - كروس مودريتش

خط الهجوم : بيل - بنزيمة - فينسيوس جونيور.

كما استقر إرنستو فالفيردي المدير الفني لبرشلونة على تشكيل فريقه والذي من المتوقع أو يكون :-

حراسة المرمى : تير شتيجن

خط الدفاع : روبيرتو- بيكيه - أومتيتي جوردي ألبا

خط الوسط : بوسكيتس - راكيتيش - أرثر

خط الهجوم : ميسي - ديمبلي - سواريز.