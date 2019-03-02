رياضة | الزمالك يتغلب على الرطوبة بـ"العصائر"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الزمالك يتغلب على الرطوبة بـ"العصائر" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حرص الدكتور محمد عيد طبيب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك على اصطحاب كمية كبيرة من العصائر للاعبين خلال خوضهم المران المقام حاليا فى أنجولا.

وجاء حرص طبيب الزمالك على الإكثار من العصائر للاعبين بسبب شدة الرطوبة في ملعب التدريب.

ويستعد الزمالك لمواجهة بترو أتليتكو في الجولة الرابعة لدور المجموعات بكأس الكونفيدرالية الإفريقية والمقررة إقامتها فى السادسة مساء غدٍ الأحد بتوقيت القاهرة.