رياضة | حازم إمام: جئنا الى أنجولا للفوز على بترو أتليتكو

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر حازم إمام: جئنا الى أنجولا للفوز على بترو أتليتكو والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد حازم إمام ، قائدالزمالك ،خلال المؤتمر الصحفي، لمباراة بترو اتليتكو الأنجولى، المقرر لها غد الأحد ، بالجولة الرابعة لبطولة الكونفدرالية الافريقية ، أن الفريق جاء أنجولا من أجل تحقيق المكسب والفوز بالنقاط الثلاثة .

وأضاف كابتن الزمالك ، :" المباراة صعبة لكن جميع لاعبي الفريق في حالة تركيز عالية ، و أن شاء الله نرجع بالثلاث نقاط ، مضيفا باننا تحدثنا معا عن أهمية المباراة ، وضروه اللعب بروح قتالية عالية من أجل الفوز والعودة لأجواء المنافسة بالمجموعة".

وأضاف حازم أمام ، :"جميع لاعبي الفريق في حالة تركيز كبيرة سواء المتواجدين في أنجولا أو القاهرة ، وأزمة الفريق في اهدار العديد من الفرص السهلة ، لكن الفريق قادر على العودة وتحسين مركزه بالمجموعة".