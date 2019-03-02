رياضة | الزمالك يبدأ مرانه في أنجولا بـ"لمسة واحدة".. وتدريب قوي للحراس

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الزمالك يبدأ مرانه في أنجولا بـ"لمسة واحدة".. وتدريب قوي للحراس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

بدأ لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك مرانهم فى أنجولا المقام حاليا بلعب الكرة من لمسة واحدة وذلك تحت إشراف بيير شورمان المدرب العام وأمير عزمي المدرب. كما خاض حراس مرمى الزمالك الثلاثة تدريبا قوبا تحت إشراف توماس جوتز مدرب الحراس. ويستعد الزمالك لمواجهة بترو أتليتكو في الجولة الرابعة لدور المجموعات بكأس الكونفيدرالية الإفريقية والمقررة إقامتها فى السادسة مساء غدٍ الأحد بتوقيت القاهرة.