رياضة | عاجل.. صالح جمعة يخرج عن صمته ويطلق رسالة مدوية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. صالح جمعة يخرج عن صمته ويطلق رسالة مدوية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أنهى صالح جمعة، صانع ألعاب الأهلي، الجدل حول أزمة عدم مشاركته في الفترة الأخيرة مع الأحمر، منذ قيده في شهر يناير الماضي في قائمة الفريق.

وقال صالح جمعة عبر حسابه بموقع "تويتر": "‏لوضع النقاط على الحروف لم أطلب التحدث إلى أي شخص من الجهاز الفني بشأن عدم مشاركتي أو تحديد مصيري كما زعم البعض".

وتابع اللاعب: "أعرف جيداً دوري وحدودي كجزء صغير جدا من منظومة كبيرة أدين ليها بالكثير".

ولم يشارك صالح جمعة منذ قيده في يناير الماضي سوى لدقائق معدودة في مباراة مصر المقاصة ببطولة الدوري.