رياضة | عاجل.. جروس يكشف عن خطة إنقاذ الزمالك في إفريقيا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. جروس يكشف عن خطة إنقاذ الزمالك في إفريقيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف السويسري كريستيان جروس ، المدير الفني لفريق الزمالك ، خلال المؤتمر الصحفي ’، لمباراة بترو اتليتكو الانجولى ، المقرر لها غدا الاحد ، بالجولة الرابعة لبطولة الكونفدرالية الافريقية ، أن تحقيق الفوز على بطل أنجولا في غاية الأهمية من أجل العودة ، خاصة وأن الفريق يتذيل المجموعة برصيد نقطتين ، مشيرا أن حصد النقاط الثلاثة سيجعل فريقه يعود بقوة .

وأضاف جروس ، لدينا أمل في العودة للمنافسة ، والحصول على إحدى بطاقتي التأهل لدور ال 8 ، وسوف نقاتل من أجل الفوز وتحقيق أول انتصار للفريق بالمجموعة والوصول الى النقطة الخامسة .

وأشار المدير الفني للزمالك ، بأنه رغم الغيابات المؤثرة والمتمثلة في طارق حامد ومحمود علاء وكهربا ، الا أن لدى ثقة في مجموعة اللاعبين المتواجدين ، في تحقيق الفوز لامتلاكهم امكانيات وقدرات مميزة ، ولديهم أحساس بالمسئولية .

وأضاف جروس ، بطل أنجولا فريق قوى ، ولديه مجموعة جيدة من اللاعبين ، والجانب الهجومي مميز له ، لكننا سوف نستغل الثغرات والأخطاء من أجل تحقيق الانتصار ، والعودة للمنافسة وتحسين ترتيبنا بالمجموعة .

وأضاف المدير الفنى ، فريق بترو اتليتكو لديه مجموعه من اللاعبين يمتازون بالسرعات الفائقة ، ولدينا مجموعه مميزة من المدافعين اثق في امكانياتهم ، وقادرون على التعامل بشكل جيد مع لاعبي بطل انجولا .

وأوضح جروس ، سنخوض مباراة غدا أمام بترو اتليتكو بروح قتالية عالية وشجاعة واصرار على الفوز ، لأنها الفرصة الأخيرة للفريق بالمجموعة .

وأشار كريستيان جروس ، بأننا سوف نستغل المساحات من أجل التسجيل وسنعمل على استغلال جميع الفرص والتعامل معها بشكل جيد ، لتحقيق الفوز بالمباراة .

وأوضح المدير الفني ، الأجواء المناخية في أنجولا صعبة ، من حيث درجة الحرارة والرطوبة ، وسنخوض اللقاء بذكاء حتى لا يتعرض اللاعبين الى الارهاق والاجهاد .