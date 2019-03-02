رياضة | بهدف قاتل.. بيلا يخطف التعادل من دكرنس في الترقي (صور)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بهدف قاتل.. بيلا يخطف التعادل من دكرنس في الترقي (صور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

انتهت قبل لحظات مباراة بيلا وضيفه دكرنس بالجولة الأولى بدورة الترقى للقسم الثانى بتعادل إيجابى بهدف لمثله.

بيلا بقيادة عبداللطيف الدومانى بدأ اللقاء بتشكيل مكون من سامح محمود ، أحمد شيكاره ، أمير المشرفى إبراهيم عوض ، عبدالعزيز محمد ، سيلا سياجا ، عصام بعيت ، محمد لطفى ، حسنى عزوز ،محمد سكر ، عادل جمال .

بينما بدأ دكرنس بقيادة مصطفي مرعى المباراة بتشكيل مكون من أسامة نجيب ، عادل أدهم ، متولى حافظ ، إسلام فوزى ، محمد موافى ، أمير حجازى ، محمد عبدالمطلب ، طارق سعد ، وليد الحصرى ، صامويل أوسو ، عدوى عاكف .

المباراة انطلقت متأخرة عن موعدها المقرر بحوالى ١٢ دقيقة لمراجعة قائمة المتواجدين بداخل أرضية الملعب من إعلاميين و تشكيل الفريقين ومسئولى الملعب .

المباراة بدأت هادئة مع تحفظ الفريقين وكانت أولى فرص المباراة الخطيرة عن طريق عادل جمال لاعب بيلا والذى لم يستغل الإنفراد بمرمى أسامة نجيب حارس دكرنس ليضع الكرة بغرابة خارج المرمى على يسار حارس دكرنس .

الدقيقة 20 شهدت عرضية خطيرة لبيلا إرتقى لها ببراعة أسامة نجيب حارس دكرنس ليبعدها عن مرماه ليرتكب مدافع بيلا بعدها خطأ ليتدخل حكم المباراة ليعلن مخالفة لصالح الضيوف .

الدقيقة 25 شهدت عرضية خطيرة من الجهة اليمنى لدكرنس لم ينجح صامويل أوسو فى إستغلالها لتمر من فوق رأسه ويشتتها دفاع بيلا .

الدقيقة 30 لم تكتمل فرصة خطرة بعدما أخفق عدوى عاكف فى تمرير الكرة بنجاح لصامويل أوسو المنطلق من الخلف والمواجه تماما للمرمى .

الدقيقة 32 شهدت أخطر فرص الشوط الأول بعدما راوغ صامويل أوسو حارس مرمى بيلا سامح محمود ليضع الكرة بغرابة خارج المرمى تبعتها هجمة خطيرة فى الدقيقة 37 من فريق بيلا عن طريق نجم الشوط الأول حسنى عزوز والتى تصدى لها ببراعة أسامة نجيب لتبتعد عن مرماه ولم تجد اى متابعة من مهاجمى بيلا .

الدقيقة 43 شهدت إضاعة فرصة هدف محقق بعدما سدد حسنى عزوز المنفرد تماما بمرمى دكرنس كرة ضعيفة بيسراه بين يدى حارس دكرنس أسامة نجيب .

الدقيقة الثالثة والأخيرة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع شهدت أول إنذارات المباراة لفريق بيلا وتحديدا اللاعب محمد لطفى بعد عرقلة عدوى عاكف المواجه تماما للمرمى لينفذ محمد عبدالمطلب الضربة الحرة أعلى عارضة حارس بيلا ليطلق الحكم صافرة نهاية الشوط الأول بتعادل سلبى بين الفريقين .

الشوط الثانى بدأ بإستحواذ نسبى على الكرة لفريق بيلا وشهد أولى فرص بيلا عن طريق عادل جمال بعدما توغل من الجهة اليمنى بين دفاعات دكرنس ليطلق صاروخ سمر بجوار القائم الأيمن لمرمى دكرنس ويليها مباشرة توغل بنجاح لمدافع بيلا أمير مشرفى والذى سدد كرة ضعيفة بين يدى حارس مرمى دكرنس.

الدقيقة 15 شهدت إنطلاقة خطيرة من الجبهة اليسرى لدكرنس عن طريق محمد موافى والذى أرسل عرضية متقنة لتغير اتجاهها نحو مرمى بيلا بالنيران الصديقة ليتصدى لها حارس بيلا ببراعة ومن بعدها مباشرة والمجهود فردى رائع لعدوى عاكف مهاجم دكرنس والذى سدد تصويبة قوية مرت بأمان بجوار القائم الأيسر لمرمى بيلا الى خارج الملعب .

الدقيقة 22 شهدت تصويبة قوية للاعب عصام بعيت لاعب بيلا مرت أعلى عارضة مرمى دكرنس بقليل وبعدها مباشرة يهدر مهاجم بيلا محمد سكر هدف مؤكد بعدما سدد الكرة خارج مرمى دكرنس الخالى من حارسه .

جاء هدف دكرنس في الدقيقة 25 عبر اللاعب وليد الحصري.

شهدت الدقيقة 41 فرصة هدف لدكرنس بتسديدة رائعة من اللاعب أمير حجازى لتصطدم بالقائم الأيسر لبيلا

الدقيقة 44 تشهد تسديدة خطيرة من محمد سكر مرت بقليل بعيدا عن مرمى دكرنس .

الدقيقة الخامسة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع شهدت إضاعة سيلا فرصة محققة من ركلة حرة على حدود منطقة الجزاء تماما لتصطدم بالحائط البشرى .

وفى الدقيقة الأخيرة ومن ركلة ركنية من الجهة اليمنى يرتقى أمير مشرفى مدافع بيلا ليسدد رأسية رائعة تتهادى داخل شباك أسامة نجيب حارس دكرنس ليطلق بعدها مباشرة حكم المباراة صافرته معلنا نهاية المباراة بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله .

إنذارات الفريقين

بيلا : سيلا ، عاطف شيكاره

دكرنس : إسلام قوره

تبديلات الفريقين

بيلا

محمد جمال بدلا من عصام بعيت

أحمد أبو الخير بدلا من عادل جمال

دكرنس

أحمد لويزا بدلا من طارق سعد

أمير بلبول بدلا من صامويل أوسو

طاقم التحكيم

وليد عبدالرازق

محمود كسيب

سعد محمد سعد

جدول ترتيب فرق المجموعة الثالثة عقب نهاية الجولة الأولى

1 الحرية 3 نقاط

2 دكرنس 1 نقاط

3 بيلا 1 نقاط

4 مياه البحيرة 0 نقاط

5 شبان بدواى 0 نقاط