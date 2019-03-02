رياضة | الحرية يهزم شبان بدواي ويحصد اول ثلاث نقاط في الترقي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الحرية يهزم شبان بدواي ويحصد اول ثلاث نقاط في الترقي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حصد نادي الحرية المطروحي أول ثلاث نقاط في طريق المنافسة على الصعود إلى دوري القسم الثاني بعد أن حقق فوزا هاما علي فريق شبان بدواي في المباراة التي اقيمت بينهما بمركز شباب مطروح في اولي مباريات دورة الترقي.

نجح الفريق الضيف في مباغتة الحرية بإحراز هدف مبكر عن طريق نادر السيد في الدقيقة الثامنة ولكن نجح نادي الحرية في تعديل النتيجة مباشرة بعدها بدقيقة عن طريق لاعبة هاني رجب في الدقيقة التاسعة وسيطر الفريق علي مجريات الشوط الاول واضاع اكثر من فرصة بسبب تالق خط دفاع شبان بداوي وحارسة ميشو لينتهي الشوط الاول بالتعادل الايجابي بهدف لكل منهما.

وفي الشوط الثاني أجرى محمد سليمان تغييران بنزول أحمد سعيد ومصطفي كمال، بدلا من ابراهيم امين وأحمد علاء في محاولة للتقدم وبالفعل نجح طارق سالم في احراز الهدف الثاني في الدقيقة 55.

وحاول بعدها شبان بدواي الضغط لتعديل النتيجة لكن وقف دفاع الحرية وحارسة بالمرصاد لينتهي اللقاء بفوز الحرية بهدفين لهدف.

دخل نادي الحرية بقيادة محمد سليمان المباراة بتشكيل مكون من : محمد فوزي، ابراهيم امين ، طارق ناصر ،هشام السيد، محمد حسن ، محمد علي ، ابو بكر سلومه ، هاني رجب ، مبروك احمد ، احمد علاء ، طارق سالم

بينما دخل شبان بدواي المباراة بقيادة محمد المحالي بتشكيل مكون من : ميشو ، علي جمعة ، ايهاب فكري ، حسام الشاذلي ، وائل السعدني ، عبد الجيد صديق ، احمد رزق ، احمد حسين ، السيد الحلواني ، نادر السيد

وادار اللقاء تحكيميا كل من : محمود ناجي حكم ساحة وعاونة شريف التباع مساعد اول، وعمر فتحي مساعد ثاني.

الفوز رفع رصيد الحرية إلى 3 نقاط، ليتصدر المجموعة الثالثة، ويبقى شبان بدواي، بالمركز الأخير بدون نقاط، عقب تعادل بيلا مع دكرنس بهدف لكل منهما، وحصل مياه البحيرة على راحه.