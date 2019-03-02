رياضة | توريرا يسجل رقم قياسي سلبي في ديربي شمال لندن

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر توريرا يسجل رقم قياسي سلبي في ديربي شمال لندن والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

سجل الأوروجواياني لوكاس توريرا نجم وسط آرسنال رقما قياسي سلبي في ديربي شمال لندن أمام توتنهام والذي انتهى بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منهما في الجولة التاسعة والعشرين من الدوري الإنجليزي.

وذكرت شبكة Squawka للإحصائيات بأن توريرا سجل لنفسه رقم سلبي رغم عدم بدأه للمباراة من البداية مع آرسنال.

وأفادت الشبكة بأن توريرا تم طرده في الدقيقة الخامسة من الوقت بدل ضائع وكان قد شارك في بداية الشوط الثاني بدلًا من جوندوزي.

وأشارت الشبكة إلى أن توريرا هو أول حالة طرد للاعب بديل من آرسنال في الدوري الإنجليزي منذي 2008، حيث تم طرد روبن فان بيرسي الذي نزل كبديل أمام ستوك سيتي.