رياضة | كين هداف ديربي شمال لندن رسميًا

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انتهى ديربي شمال لندن بين آرسنال وتوتنهام بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منهما في الجولة التاسعة والعشرين من الدوري الإنجليزي.

سجل آرون رامسي هدف آرسنال في الدقيقة ال16 بينما أحرز هاري كين هدف التعادل في الدقيقة 74 من ركلة جزاء ليسجل رقمًا قياسيًا شخصياً جديداً له.

وأصبح كين هداف ديربي شمال لندن بعد تسجيله هدفه التاسع خلال مواجهات الفريقين ليتخطى رقم إيدبايور الذي سجل لثمانية أهداف في الديربي.