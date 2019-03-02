رياضة | أهداف مباراة - الباطن 1 × 1 الوحدة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أهداف مباراة - الباطن 1 × 1 الوحدة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
ميلان
-
x
19:00
-
ساسولو
لاتسيو
-
x
21:30
-
روما
الدوري الألماني
باير ليفركوزن
1
x
16:30
0
فرايبورج
شالكه 04
0
x
16:30
1
فورتونا دوسلدورف
نورنبيرغ
0
x
16:30
1
لايبزيج
بوروسيا مونشنغلادباخ
0
x
19:30
0
بايرن ميونيخ
دوري أبطال أفريقيا
النادي الرياضي القسنطينى - الجزائر
0
x
18:00
1
الإسماعيلي - مصر
الدوري الإنجليزي الممتاز
توتنهام هوتسبير
1
x
14:30
1
آرسنال
مانشستر يونايتد
1
x
17:00
1
ساوثهامتون
بورنموث
0
x
17:00
1
مانشستر سيتي
وولفرهامبتون
2
x
17:00
0
كارديف سيتي
وست هام يونايتد
0
x
19:30
0
نيوكاسل يونايتد
إسبانيول
3
x
14:00
1
بلد الوليد
هويسكا
0
x
19:30
0
إشبيلية
-
x
21:45
-
الدوري الفرنسي الدرجة الأولى
كان
-
x
18:00
-
باريس سان جيرمان
أنجيه
-
x
21:00
-
موناكو
دوري كأس الأمير محمد بن سلمان
الباطن
1
x
14:50
1
الوحدة
الفيحاء
0
x
17:45
0
الحزم
الدوري المصري الممتاز
النجوم
0
x
15:00
0
حرس الحدود
الاتحاد السكندري
1
x
17:30
0
الداخلية