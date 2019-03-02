رياضة | ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي بعد هدف هاري كين أمام آرسنال

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي بعد هدف هاري كين أمام آرسنال والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قاد هاري كين نجم توتنهام فريقه لالتعادل الإيجابي بهدف لكل منهما مع آرسنال في ديربي شمال لندن الذي احتضنه ملعب ويمبلي في إطار منافسات الجولة التاسعة والعشرين من الدوري.

بتسجيله للهدف، وصل كين للهدف رقم 16 له في منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم ليتساوى مع أوباميانج نجم آرسنال الذي أضاع ركلة جزاء في الدقائق الأخيرة من المباراة.

ويحتل صدارة هدافي الدوري الأرجنتيني سيرجيو أجويرو نجم مانشستر سيتي برصيد 18 هدف يليه محمد صلاح نجم ليفربول برصيد 17 هدف، ثم يأتي هاري كين وأوباميانج في المركز الثالث برصيد 16 هدف وساديو ماني نجم ليفربول في المركز الرابع برصيد 14 هدف.

يذكر أن توتنهام حقق التعادل الأول له هذا الموسم ونقطته الـ61 ليحتفظ بالمركز الثالث على بعد 4 نقاط من آرسنال الذي يحتل المركز الرابع برصيد 57 نقطة.