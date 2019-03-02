رياضة | تدريبات إضافية لمدافع الأهلي وجلسة بين لاسارتي ومعاونيه

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تدريبات إضافية لمدافع الأهلي وجلسة بين لاسارتي ومعاونيه والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

خاض سعد الدين سمير مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تدريبات إضافية عقب نهاية مران الفريق الأحمر اليوم السبت والذي أقيم على ستاد مختار التتش بمقر الجزيرة.

وقاد سباستيان المدرب بالجهاز الفني التدريبات الإضافية لسعد سمير عقب نهاية المران.

ويغيب سعد سمير عن مباراة الأهلي المقبلة أمام بتروجت بسبب الإيقافب بعد حصوله على البطاقة الحمراء أمام الجونة.

ويستعد الأهلي لمواجهة بتروجت مساء بعد غد الاثنين على ستاد بتروسبورت في إطار مباريات الجولة السادسة والعشرين من مسابقة الدوري الممتاز.

وعقد الأوروجوياني مارتن لاسارتي المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، جلسة مع معاونيه عقب نهاية مران الفريق الأحمر اليوم السبت والذي أقيم على ستاد مختار التتش بمقر الجزيرة.

وتحدث لاسارتي مع جهازه المعاون على المرحلة المقبلة والترتيب لها خاصة وأن الفريق مقبل على مباراة هامة أمام بتروجت، ثم مباراة فيتا كلوب الكونغولي بدوري أبطال إفريقيا.

وأدى محمد الشناوي حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تدريبات تأهيلية عقب نهاية مران الفريق الأحمر اليوم السبت والذي أقيم على ستاد مختار التتش بمقر الجزيرة.

وخاض الشناوي التدريبات التأهيلية منفردا، بالجري حول الملعب، عقب نهاية مران الفريق الأحمر.