رياضة | تقسيمة مصغرة في تدريب الأهلي وتصعيد حارس الشباب

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تقسيمة مصغرة في تدريب الأهلي وتصعيد حارس الشباب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أجرى مارتن لاسارتي المدير الفني للأهلي، تقسيمة مصغرة للاعبي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، من أجل شرح بعض الجمل الفنية، خلال المران الجماعي، المقام على ستاد مختار التتش بمقر الجزيرة.

وقسم المدير الفني للأهلي اللاعبين مجموعتين الأولى مكونة من محمود وحيد وصالح جمعة وأحمد الشيخ وهشام محمد وأحمد فتحي ومحمد هاني وياسر إبراهيم وصلاح محسن.

ومجموعة أخرى مكونة من علي معلول وناصر ماهر وياسر إبراهيم وكريم نيدفيد وأيمن أشرف وأحمد علاء وحمدي فتحي.

وشرح خلالها لاسارتي كيفية الضغط على الخصم وكيفية الخروج بالكرة من الدفاع لخط الوسط بأسهل وأسرع طريقة.

وشهد مران الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، المقام على ستاد مختار التتش بمقر الجزيرة، تصعيد حارس من فريق الشباب.

وفضل طارق سليمان مدرب حراس المرمى بالفريق الأحمر تصعيد حارس فريق الشباب لاكتساب المزيد من الخبرات ولتعويض غياب شريف إكرامي بسبب الإصابة.

ويستعد الأهلي لمواجهة بتروجت مساء بعد غد الاثنين على ستاد بتروسبورت في إطار مباريات الجولة السادسة والعشرين من مسابقة الدوري الممتاز.