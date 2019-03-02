رياضة | بقيادة ميدو.. الوحدة يخطف تعادلاً مثيراً أمام الباطن

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بقيادة ميدو.. الوحدة يخطف تعادلاً مثيراً أمام الباطن والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

خطف نادي الوحدة الذي يقوده أحمد حسام ميدو، تعادلاً مثيراً من الباطن بهدف لمثله مساء اليوم السبت ويأتي ذلك بختام مباريات الجولة الثانية والعشرين من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وتقدم الباطن بهدف أول عن طريق زياد العونلي بالدقيقة 80 ومن ثم تعادل عصام الجبالي لنادي الوحدة بالدقيقة 93 ليهدي فريقه نقطة ثمينة.

وبهذه النتيجة؛ يرفع الوحدة رصيده للنقطة 35 في المركز الخامس بينما الباطن بالمركز الرابع عشر برصيد 19 نقطة.

وفي مباراة أخرى؛ خسر الحزم من الفيحاء بهدف نظيف سجله اللعب نواف الصبحي بالدقيقة 54، ليتقدم الفيحاء للمركز الثالث عشر برصيد 19 نقطة، بينما الحزم بالمركز الـ12 برصيد 23 نقطة.