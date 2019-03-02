رياضة | طارق حامد يخوض تدريبات بدنية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر طارق حامد يخوض تدريبات بدنية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حرص طارق حامد لاعب وسط فريق الزمالك على أداء تدريبات بدنية في "الجيم" رغم حصوله على راحة من قبل الجهاز الفني بقيادة السويسري كريستيان جروس، حتى عودة بعثة الفريق الأبيض من أنجولا.

ويتقابل الزمالك غداً الأحد مع بترو أتليكو في الجولة الرابعة من دور المجموعات لبطولة الكونفدرالية الإفريقية، على ملعب 11 نوفمبر.

ويغيب طارق حامد عن المباراة للإيقاف، بسبب حصوله على إنذارين.

ويفضل اللاعب تأديه تدريبات يومية في الجيم، من أجل الحفاظ على لياقته البدنية، والاستعداد جيداً للمباراة المقبلة أمام جورماهيا الكيني، في الجولة الخامسة من البطولة الإفريقية، والمحدد لها يوم ١٠ مارس، على ملعب برج العرب بالإسكندرية.