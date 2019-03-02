اونلاين | كلاسيكو إسبانيا| بث مباشر مباراة ريال مدريد وبرشلونة| يلا شوت Real Madrid vs Barcelona Live Stream |El Clasico

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بث مباشر ريال مدريد وبرشلونة، وكان أخر 18 لقاء بين الفريقين بملعب البرنابيو معقل الفريق الملكي جاب بـ 10 انتصارات لصالح برشلونة مقاب 4 فوز للريال و 4 تعادلات، وهو ما يعني أفضلية واضحة لصالح البرسا في معقل غريمة، وكان اخر تلك المواجهات قبل أيام عندما فازت برشلونة بثلاثية دون رد في إياب قبل نهائي كأس ملك أسبانيا، ومن المتوقع أن يكون لقاء الإياب بين الفريقين ثأرياً بشكل كبير.

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مشاهدة مباراة برشلونة وريال مدريد اليوم بث مباشر يوتيوب أون لاين بدون أنقطاع في الدوري الأسباني لكرة القدم، المباراة سوف تأتي في تمام الساعة 19.45 بتوقيت غرينتش، 21.45 بتوقيت القاهرة، 22.45 بتوقيت المملكة العربية السعودية، ومن المتوقع أن يعلق عصام الشوالي من ملعب المباراة، كما سيكون جوزية مورينيهو أحد محللي المباراة المرتقبة بين الفريقين كما نوهت قناة بي ان سبورت الناقلة لليغا الأسبانية عبر شاشتها.

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مواجهة اليوم ستكون حاسمة بشكل كبير في المنافسة على اللقب، حيث يأمل الريال في تقليص الفارق إلى ست نقاط إذا نجح في تحقيق الانتصار، أما النادي الكتالوني فإنه يطمح في تأكيد تفوقه على الملكي.

سيكون عشاق الكرة في العالم على موعد مع المتعة والإثارة الكروية عندما يفتتح ملعب البرنابيو أبوابه لاستضافة كلاسيكو الأرض للمرة الثانية خلال أقل من 4 أيام ويحل فريق برشلونة ضيفا صعب المنال على نظيره ريال مدريد في العاشرة الا الربع مساءا بتوقيت القاهرة اليوم السبت 2-3-2019.

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