اونلاين | بث مباشر| مباراة ريال مدريد وبرشلونة اليوم السبت 2-3-2019

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بث مباشر| مباراة ريال مدريد وبرشلونة اليوم السبت 2-3-2019 والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يقدم موقع الوطن سبورت خدمة لزواره لمتابعة مباراة ريال مدريد وبرشلونة في كلاسيكو الأرض المقرر إقامته اليوم السبت في ملعب السانتياجو برنابيو ضمن منافسات الجولة الـ26 بالدوري الإسباني.

ويأمل ريال مدريد للثأر من برشلونة في الكلاسيكو، بعد الخروج من كأس ملك إسبانيا في عقر داره أمام الفريق الكتالوني في المباراة التي انتهت بثلاثية نظيفة للضيوف.

ويقام اللقاء في تمام الساعة الـ9:45 بتوقيت القاهرة بصافرة الحكم الإسباني ألبيرتو أونديانو مالينكو.