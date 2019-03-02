اونلاين | مشاهدة مباراة ريال مدريد وبرشلونة اليوم اون لاين بدون تقطيع

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ينتظر عشاق كرة القدم في جميع أنحاء العالم كلاسيكو الأرض بين ريال مدريد وبرشلونة اليوم السبت الموافق 2 مارس فبراير 2019؛ وذلك في إطار منافسات الجولة 26 من الدوري الإسباني 2018-19.

وستكون هذه المباراة بمثابة رد الاعتبار لريال مدريد بعد الخروج من الكأس أمام برشلونة، في المباراة التي جمعت بينهم على ملعب سانتياجو برنابيو، ويحتل الفريق حاليًا المركز الثالث في جدول الترتيب برصيد 48 نقطة.

فيما يسعى برشلونة لاستغلال الروح المعنوية المرتفعة للاعبيه، وذلك بعد الفوز في الكلاسيكو الأخير، في إياب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا لكرة القدم بثلاثية دون رد.

تشكيل ريال مدريد أمام برشلونة

وتشكيل الملكي سيكون مكون من كل من:

مارسيلو - سيرخيو راموس - رافائيل فاران - داني كارباخال

توني كروس - كاسيميرو - لوكا مودريتش

فينيسيوس جونيورز - كريم بنزيمه - لوكاس فاسكيز

تشكيل برشلونة أمام ريال مدريد

وكان المدرب الإسباني إرنستو فالفيردي، المدير الفني لبرشلونة، أعلن عن قائمة فريقه استعدادًا لـ مباراة برشلونة وريال مدريد، ومكون من:

جوردي ألبا - صامويل أومتيتي - جيرارد بيكيه - نيلسون سيميدو

إيفان راكيتيتش - سيرجيو بوسكيتس - آرتورو فيدال

عثمان ديمبيلي - لويس سواريز - ليونيل ميسي

معلومات عن مباراة برشلونة وريال مدريد

وستُقام مباراة برشلونة وريال مدريد على ملعب سانتياجو بيرنابيو في مدينة مدريد الإسبانية.