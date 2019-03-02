اونلاين | مشاهدة مباراة ريال مدريد وبرشلونة بث مباشر بتاريخ 03-03-2019 الدوري الاسباني

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مشاهدة مباراة ريال مدريد وبرشلونة بث مباشر بتاريخ 03-03-2019 الدوري الاسباني والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

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يشهد اليوم السبت, 2 مارس2019 ، الموافق 25جمادى الآخرة 1440 عدداً من المباريات القوية أبرزها مواجهة الريال ضد برشلونة حيث تتجه أنظار عشاق الساحرة المستديرة صوب ملعب سانتياجو برنابيو في العاصمة مدريد، مساء اليوم السبت، لمتابعة المباراة الأشهر في العالم على مستوى الأندية، وذلك عندما يستضيف ريال مدريد عدوه الأزلي برشلونة، ضمن فعاليات الجولة 26 فى بطولة الدورى الإسبانى.