اونلاين | بث مباشر| مباراة ريال مدريد وبرشلونة اليوم 2-3-2019 لايف اون لاين

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بث مباشر| مباراة ريال مدريد وبرشلونة اليوم 2-3-2019 لايف اون لاين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تقدم "الوطن" بث مباشر لمباراة برشلونة وريال مدريد، في إطار منافسات إياب الدور قبل النهائي لبطولة كأس ملك إسبانيا، اليوم الأربعاء الموافق 27 فبراير 2019.

ويمكن مشاهدة مباراة برشلونة وريال مدريد، التي تقام على ملعب سانتياجو برنابيو، على قنوات "بي إن سبورت"، الساعة 10 مساءً.

وتعادل الفريقان ذهابا في ملعب كامب نو إيجابيا بهدف لمثله.

وجاء تشكيل ريال مدريد كالتالي:

في حراسة المرمى: كيلور نافاس

في الدفاع: سيرجيو ريجليون- رافائيل فاران- سيرجيو راموس- داني كارفاخال

في الوسط: كاسيميرو- لوكا مودريتش- توني كروس

في الهجوم: فينيسيوس جونيور- كريم بنزيمة- لوكاس فاسكيز

وفي تشكيل برشلونة الذي أعلنه مدربه إرنستو فالفيردي سيعوض سيرجي روبرتو زميله أرثر الذي عاد من الإصابة مؤخرا.

وجاء تشكيل برشلونة كالتالي:

في حراسة المرمى: مارك أندري تير شتيجن

في الدفاع: جوردي ألبا- كليمنت لينجليت- جيرارد بيكيه- نيلسون سيميدو

في الوسط: سيرجيو بوسكيتس- سيرجي روبرتو- إيفان راكيتيتش

في الهجوم: عثمان ديمبيلي- لويس سواريز- ليونيل ميسي