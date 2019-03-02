اونلاين | بعد قليل بث مباشر مباراة ريال مدريد وبرشلونة يلا شوت بدون تقطيع

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بعد قليل بث مباشر مباراة ريال مدريد وبرشلونة يلا شوت بدون تقطيع

في قمة مثيرة ينتظرها عشاق كرة القدم في جميع أنحاء العالم وهو كلاسيكو الأرض بين ريال مدريد وبرشلونة في العاشرة الا الربع مساء اليوم السبت 2 مارس 2019 في إطار منافسات الجولة 26 من الدوري الإسباني 2018-19، كورة لايف مشاهدة مباراة ريال مدريد وبرشلونة بث مباشر.