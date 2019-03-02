اونلاين | رابط سريع CBC Sport HD | مشاهدة مباراة برشلونة وريال مدريد بث مباشر real madrid vs barcelona

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رابط سريع CBC Sport HD | مشاهدة مباراة برشلونة وريال مدريد بث مباشر real madrid vs barcelona

المثير للاهتمام في مسيرة هذا الحكم في مباريات الكلاسيكو ، هو فوز كل فريق في أربع مناسبات مقابل تعادل واحد ، بانتظار ما ستسفر عنه نتيجة مباراة مساء اليوم المقررة على ملعب سانتياجو برنابيو.

رابط سريع CBC Sport HD | مشاهدة مباراة برشلونة وريال مدريد بث مباشر real madrid vs barcelona

وقرر الاتحاد الإسباني لكرة القدم توكيل الحكم ألبرتو أونديانو مايينكو بدلاً من هيرنانديز هيرنانديز المصاب ، فيما انتقدت الصحافة الكتلونية هذا القرار وقالت بأن سبب هذا التغيير جاء بسبب ضغوط مارسها ريال مدريد.

رابط سريع CBC Sport HD | مشاهدة مباراة برشلونة وريال مدريد بث مباشر real madrid vs barcelona

وستكون مباراة الليلة هي الأخيرة بالنسبة إلى مايينكو على صعيد مباريات الكلاسيكو في بطولة الدوري الإسباني لكرة القدم ، حيث سيعتزل الحكم الذي ينحدر من إقليم نافارا في الثلاثين من حزيران / يونيو القادم.

رابط سريع CBC Sport HD | مشاهدة مباراة برشلونة وريال مدريد بث مباشر real madrid vs barcelona

وأصيب الحكم هيرنانديز هيرنانديز على مستوى الساق خلال تواجده في مدينة الدوحة على هامش مشاركته في دورة تحضيرية لنهائيات كأس العالم 2022 ، وبالتالي جرى تعيين حكم آخر لقيادة مباراة الكلاسيكو.

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