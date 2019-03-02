اونلاين | كورة أون لاين Barcelona today برشلونة وريال مدريد (بث مباشر)

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كورة أون لاين Barcelona today برشلونة وريال مدريد (بث مباشر)

المثير للاهتمام في مسيرة هذا الحكم في مباريات الكلاسيكو ، هو فوز كل فريق في أربع مناسبات مقابل تعادل واحد ، بانتظار ما ستسفر عنه نتيجة مباراة مساء اليوم المقررة على ملعب سانتياجو برنابيو.

كورة أون لاين Barcelona today برشلونة وريال مدريد (بث مباشر)

وقرر الاتحاد الإسباني لكرة القدم توكيل الحكم ألبرتو أونديانو مايينكو بدلاً من هيرنانديز هيرنانديز المصاب ، فيما انتقدت الصحافة الكتلونية هذا القرار وقالت بأن سبب هذا التغيير جاء بسبب ضغوط مارسها ريال مدريد.

كورة أون لاين Barcelona today برشلونة وريال مدريد (بث مباشر)

وستكون مباراة الليلة هي الأخيرة بالنسبة إلى مايينكو على صعيد مباريات الكلاسيكو في بطولة الدوري الإسباني لكرة القدم ، حيث سيعتزل الحكم الذي ينحدر من إقليم نافارا في الثلاثين من حزيران / يونيو القادم.

كورة أون لاين Barcelona today برشلونة وريال مدريد (بث مباشر)

وأصيب الحكم هيرنانديز هيرنانديز على مستوى الساق خلال تواجده في مدينة الدوحة على هامش مشاركته في دورة تحضيرية لنهائيات كأس العالم 2022 ، وبالتالي جرى تعيين حكم آخر لقيادة مباراة الكلاسيكو.

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