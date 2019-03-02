انت الان تتابع صالح جمعة يوضح حقيقة رحيله عن القلعة الحمراء ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

تحرير:أحمد ثروت ٠٢ مارس ٢٠١٩ - ٠٢:١٢ م

صالح جمعه

علق صالح جمعة، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على ما يتردد في الآونة الأخيرة عن مطالبته للجهاز الفني للفريق، بتحديد مصيره في الفترة المقبلة، وخروجه من حسابات مارتن لاسارتي المدير الفني للمارد الأحمر، وكتب جمعة عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «لوضع النقاط على الحروف لم أطلب التحدث إلى أي شخص من قبل الجهاز الفني بشأن مشاركتي أو تحديد مصيري كما زعم البعض وأعرف جيدًا دوري وحدودي كجزء صغير جدا من منظومة كبيرة أدين لها بالكثير».

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وأشارت تقارير صحفية خلال الأيام الماضية إلى أن صالح جمعة طلب عقد جلسة مع مسئولى القلعة الحمراء لمعرفة موقفه خلال الفترة المقبلة، بعدما قرر مارتن لاسارتى عدم قيده فى القائمة الإفريقية للفريق. لوضع النقاط على الحروف لم أطلب التحدث إلى أى شخص من قبل الجهاز الفنى بشأن مشاركتى أو تحديد مصيرى كما زعم البعض