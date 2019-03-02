الامارات | "الآسيوي" يرشح السعودي أحمد عيد لعضوية "فيفا"

شكرا لقرائتكم خبر عن "الآسيوي" يرشح السعودي أحمد عيد لعضوية "فيفا" والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - اعتمد المكتب التنفيذي بالاتحاد الاسيوي لكرة القدم اليوم السبت، ترشيح السعودي أحمد عيد لعضوية مجلس الاتحاد الدولي للعبة خلفاً للماليزي السلطان عبد الله سلطان عبد الله، الذي قدم استقالته من منصبه الدولي بعد اختياره في يناير الماضي ليكون الملك السادس عشر في ماليزيا.

وكان الاتحاد الدولي للعبة طلب من الاتحاد الأسيوي ترشيح بديل للسلطان عبد الله لإكمال فترة مجلس الفيفا الحالية، والتي تمتد حتى يونيو المقبل حيث موعد الانتخابات الدولية.

وحظي عيد بتزكية ودعم رئيس الاتحاد الآسيوي للعبة الشيخ سلمان بن إبراهيم، وموافقة معظم أعضاء المكتب التنفيذي للاتحاد الآسيوي لشغل المنصب.

وأكد عيد، أنه يشعر بفخر وسعادة كبيرة بالثقة الغالية التي نالها من قبل الشيخ سلمان وأعضاء المكتب التنفيذي الآسيوي.