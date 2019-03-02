مواجهات نارية تنتظر الأندية الإماراتية في أبطال آسيا

تنطلق مباريات الجولة الأولى من دور مجموعات غرب آسيا في دوري أبطال آسيا 2019، الإثنين والثلاثاء المقبلين.
وتشهد بطولة هذا العام، مشاركة 3 أندية سبق لها الفوز بلقب البطولة، وهي العين الإماراتي والاتحاد السعودي والسد القطري.
كما تشهد البطولة عودة الأندية العراقية إلى دوري أبطال آسيا، وكذلك مشاركة ناديي الوحدة والوصل الإماراتيين، إلى جانب العين، بينما ودع النصر الإماراتي، البطولة بخسارته في الدور التمهيدي.
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