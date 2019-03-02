الترجي يحافظ على صدارة الدوري بالفوز على الملعب التونسي

افتتح أصحاب الأرض أهداف المباراة عن طريق جوي مبينزا، في الدقيقة 44، وانتظر أبناء باب سويقة حتى الدقيقة الخامسة من الشوط الثاني، لمعادلة النتيجة عبر حمدو الهوني، قبل أن يقلب أنيس البدري الطاولة على الملعب، بهدف الفوز في الدقيقة 65.
وعزز الترجي موقعه على صدارة ترتيب الدوري التونسي، برصيد 37 نقطة، فيما تجمد رصيد الملعب عند 19 نقطة في المركز السابع.
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