الترجي يحافظ على صدارة الدوري بالفوز على الملعب التونسي

حسم فريق الترجي الرياضي، الديربي الصغير للعاصمة التونسية، اليوم السبت، محققًا فوزًا صعبًا على مضيفه الملعب التونسي، بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جرت بينهما على ملالنعب باردو، لحساب الجولة الـ16 من الدوري التونسي.

افتتح أصحاب الأرض أهداف المباراة عن طريق جوي مبينزا، في الدقيقة 44، وانتظر أبناء باب سويقة حتى الدقيقة الخامسة من الشوط الثاني، لمعادلة النتيجة عبر حمدو الهوني، قبل أن يقلب أنيس البدري الطاولة على الملعب، بهدف الفوز في الدقيقة 65.

وعزز الترجي موقعه على صدارة ترتيب الدوري التونسي، برصيد 37 نقطة، فيما تجمد رصيد الملعب عند 19 نقطة في المركز السابع.

