يلا شوت bein sport.. مشاهدة مباراة الاسماعيلي وشباب قسنطينة بث مباشر yalla shoot يلا شوت حصري...

يلا شوت مشاهدة مباراة الاسماعيلي وشباب قسنطينة بث مباشر يلا شوت حصري الاسطورة كورة لايف كورة اون لاين كورة جول، نحن اليوم على موعد مع مباراة قوية وهامة من مباريات دوري أبطال أفريقيا، مباراة سيلتقي فيها فريق الاسماعيلي نظيره فريق شباب قسنطينة، وذلك ضمن إطار الأسبوع الرابع من دور المجموعات، لنتعرف على موعد المباراة والقنوات الناقلة لها عبر موقعنا عرب فور هوست، رابط الاسطورة بث مباشر مباراة الاسماعيلي وشباب قسنطينة اونلاين.

مباراة الاسماعيلي وشباب قسنطينة بث مباشر

كورة لايف مباراة الاسماعيلي وشباب قسنطينة بث مباشر، يسعي الفريقين في هذا اللقاء للحصول على أهداف تأهلهم في دور المجموعات القادم، والجدير ذكره أن فريق الاسماعيلي يحتل المركز الرابع في المجموعة ج برصيد 1 نقطة، أما عن فريق النادي الرياضي القسنطيني فأنه يحتل المركز الثاني برصيد 7 نقاط، يلا شوت مباراة الاسماعيلي وشباب قسنطينة بث مباشر.

موعد مباراة الاسماعيلي وشباب قسنطينة

ومن المقرر انطلاق البث المباشر اليوم السبت الموافق 2-3-2019 في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة، والساعة السابعة مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية، والساعة الثامنة مساءً بتوقيت الإمارات، وسوف تنقل اللقاء على شاشتها قناة بي ان سبورت 7.

مشاهدة مباراة الاسماعيلي وشباب قسنطينة