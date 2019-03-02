يلا شوت yalla shoot.. الآن بث مباشر رابط مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وبورنموث بث مباشر يلا شوت حصري...

يلا شوتبث مباشر مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وبورنموث بث مباشر يلا شوت حصري الاسطورة كورة لايف كورة اون لاين كورة جول، نحن على موعد مع مباراة من العيار الثقيل تجمع ما بين أقوي الفرق الإنجليزية، حيث سيلتقي فريق مانشستر سيتي نظيره فريق بورنموث وذلك ضمن إطار منافسات الجولة 29 من الدوري الإنجليزي الممتاز، ومن خلال موقعنا عرب فور هوست سوف نوضح لكم موعد المباراة والقنوات الناقلة لها، رابط الاسطورة بث مباشر مباراة مانشستر سيتي وبورنموث اون لاين.

مباراة مانشستر سيتي وبورنموث بث مباشر

كورة لايف مباراة مانشستر سيتي وبورنموث بث مباشر، يسعي فريق مانشستر سيتي في هذا اللقاء للفوز ومواصلة سلسلة إنتصاراته المعروفة، حيث يحتل المركز الثاني برصيد 68 نقطة، بفارق نقطة واحدة عن فريق ليفربول الذي يحتل صدارة جدول الترتيب، أما عن فريق بورنموث فأنه يحتل المركز الثاني عشر برصيد 34 نقطة، كما انه يسعي جاهداً للتحقيق الانتصار لرفع ترتيبه في الجدول، يلا شوت مباراة مانشستر سيتي وبورنموث بث مباشر.

موعد مباراة مانشستر سيتي وبورنموث

ومن المقرر بدأ اللقاء الناري اليوم السبت 2-3-2019 في تمام الساعة 5.00 مساءً بتوقيت القاهرة، وبتوقيت المملكة العربية السعودية الساعة 6.00 مساءً، وبتوقيت الإمارات 7.00 مساءً، على أن تقوم قناة بي ان سبورت 2 ببث اللقاء على شاشتها، وسيقوم بالتعليق المعلق احمد الطيب.

مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وبورنموث